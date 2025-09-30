Вихованець тернопільського футболу дебютував у Прем’єр-лізі

18-річний воротар з Тернополя Вадим Сташків дебютував в Українській Прем’єр-лізі (УПЛ). Це сталося 27 вересня у виїзному матчі його київської «Оболоні» проти луганської «Зорі».

Про це повідомляє АФТ.

Матч завершився внічию 0:0, відповідно наш земляк відіграв у дебютному поєдинку в УПЛ на «нуль». Ба, більше, за версією вболівальників, Вадим Сташків став найкращим гравцем матчу, набравши 41% голосів у опитуванні. Це був дебютний матч Вадима за «Оболонь» – і одразу такий успіх!

Вадим Сташків – вихованець тернопільського футболу. Перша реєстрація в базі УАФ у 10-рчному віці за команду ДЮСК «Чемпіон» (Тернопіль). У 2020-21 рр. знаходився в академії «Мункача» (Мукачево). У 2022 році повернувся на Тернопільщину, де почав виступати на дорослому рівні за «Поділля» з В. Березовиці (відіграв у семи поєдинках у першій лізі чемпіонату Тернопільської області). Взимку 2023 року у складі теребовлянської «Ниви» взяв участь у Зимовій першості Тернопільщини, в якій допоміг команді здобути бронзові нагороди. Зокрема, на стадії 1/4 фіналу в матчі проти «Медоборів» із Зеленого в післяматчевих пенальті, Вадим зумів відбити два удари з «точки».

Сезон-2023 розпочав у складі збаразького «Галича». Однак встиг провести всього один офіційний поєдинок за збаражан проти «Фенікса» з Білої, вийшовши на футбольне поле з лавки запасних на 73-й хвилині. Далі перспективний воротар перебрався до Києва, де став виступати за команду «Лівий берег» (U-17) – 16 матчів у сезоні-2023/24. Наступного сезону взяв участь у 18 поєдинках за «Лівий берег» у Прем’єр-лізі U-19.

У липні 2025 року підписав контракт з іншим столичним клубом – «Оболонь». За «пивоварів» у чемпіонаті України U-19 (сезон-2025/26) встиг взяти учать у чотирьох матчах, аж поки не відбувся його дебют у головній команді «Оболонь» проти луганської «Зорі» в УПЛ.

Вітаємо молодого вихованця тернопільського футболу з чудовим стартом у професійному футболі і бажаємо якомога більше перемог та «сухих» матчів.