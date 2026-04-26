Чорнобиль – це «чорний біль» України, який уже чотири десятиліття залишається символом мужності простих людей та цинізму радянської системи. 26 квітня 1986 року назавжди розділило історію на «до» та «після», ставши найбільшою техногенною катастрофою в історії людства. Сьогодні, у 2026 році, ми вшановуємо 40-ві роковини трагедії, наслідки якої й досі відгукуються в екології та здоров’ї нації.

У Тернополі представники влади та громадськості зібралися у спільній молитві, аби віддати шану безсмертному подвигу ліквідаторів. Покладання квітів до підніжжя Меморіалу «Жертвам Чорнобильської катастрофи та ядерних випробувань» та вшанування пам’яті Леоніда Кудринського – це спосіб висловити вдячність тим, хто віддав найдорожче задля нашого майбутнього.

Під час церемонії начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух відзначив грамотами активістів Громадської організації «Тернопільська обласна організація інвалідів Всеукраїнської громадської організації інвалідів “Союз Чорнобиль України”.

Ця дата – день скорботи та нагадування про високу ціну людської помилки й відвагу українців, що зупинили ядерну стихію. На жаль, у 2026 році уроки Чорнобиля набувають особливої гостроти через злочинний ядерний шантаж російського агресора. Ворог знову намагається зробити мир заручником небезпеки, нехтуючи життям мільйонів.

Пам’ять про подвиг ліквідаторів є нашим обов’язком перед минулим та фундаментом для безпечного майбутнього. Чорнобиль залишається символом вічної боротьби за життя та ядерну безпеку всього цивілізованого світу. Пам’ятаймо, шануймо, бережімо, – наголосили у Тернопільській ОВА.