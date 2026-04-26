Із листопада 2024-го вважали зниклим безвісти Сергія Решетніка. А рідні чекали, надіялися, вірили… На жаль, стало відомо: Сергій загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Шановна Шумська громадо!

З глибоким сумом та скорботою сповіщаємо, що підтвердилася загибель нашого земляка – Решетніка Сергія Петровича, 1991 року народження, жителя села Залісці.

Сергій був мобілізований до лав Збройних сил України Чернівецьким районним ТЦК та СП у липні 2024 року. Він самовіддано боронив державу на посаді старшого водія 2-ї єгерської роти 3-го єгерського батальйону.

Родина отримала сповіщення, що 30 листопада 2024 року він зник безвісти. Лише нещодавно, після проведення необхідних експертиз, факт смерті нашого захисника підтвердили офіційно. Герой загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Трудове Донецької області.

Вічна пам’ять Герою! Низький уклін за мужність та незламність.

Щирі співчуття родині, друзям та близьким Захисника.

Про час зустрічі траурного кортежу та чин поховання буде повідомлено додатково», – написав шумський міський голова Вадим Боярський.