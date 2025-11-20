Тривають ремонтні роботи у будинку на вулиці 15 квітня, який зазнав руйнувань під час російської атаки.

«Закриваємо вікна плівкою, щоб захистити квартири, відкачуємо воду з підвалу.

Два під’їзди, де квартири повністю вигоріли, обстежують експерти. Вони мають визначити, чи можливе там подальше проживання, чи варто робити ремонт. Після висновків будемо приступати до ремонту сходових кліток. Паралельно працює комісія, яка має обійти всі квартири, зафіксувати збитки і підтвердити їх для кожного мешканця.

Прошу мешканців, які постраждали, якнайшвидше реєструватися в державній програмі «єВідновлення», щоб отримати компенсацію», – повідомив міський голова Сергій Надал.

