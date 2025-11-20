Сьогодні, 20 листопада, відбулися масштабні репатріаційні заходи, у результаті яких в Україну повернуто 1000 тіл, що, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

Про це повідомив Координаційний штаб.

Найближчим часом слідчі спільно з експертами МВС розпочнуть проведення всіх необхідних експертиз для ідентифікації загиблих.

Повернення полеглих стало можливим завдяки скоординованій роботі Координаційного штабу, СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу Омбудсмена, ДСНС та інших структур сектору безпеки.

Україна висловлює вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння, а також підрозділам цивільно-військового співробітництва ЗСУ, які забезпечують транспортування тіл до спеціалізованих установ для подальшої судово-медичної експертизи.

