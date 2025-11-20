Вибухотехніки поліції розрядили бойову частину російського БпЛА, що впав поблизу епіцентрів вибухів у Тернополі, повідомили в обласній поліції.

Ворожий ударний безпілотник типу «Шахед» не вибухнув після падіння під час вчорашньої масованої атаки на Тернопіль. Для його знешкодження негайно прибула мобільна група вибухотехнічної служби поліції Тернопільській області та управління ДСНС.

Фахівці встановили, що термобарична бойова частина безпілотника застрягла в отворі, що ускладнювало демонтаж пошкодженого підривника.

За допомогою спеціального обладнання вибухотехніки поліції спільно з піротехніками ДСНС здійснили безпечне зняття бойової частини. Після цього вибухонебезпечні елементи, з дотриманням усіх заходів безпеки, транспортували до спеціально відведеного місця, де знищили шляхом контрольованого підриву. Цим вдалося запобігти новим руйнуванням та людським жертвам.

Поліція нагадує: у разі виявлення нерозірваних боєприпасів або будь-яких підозрілих предметів не підходьте до них і не намагайтеся їх переміщати. Негайно повідомляйте про такі знахідки органи місцевої влади або телефонуйте на спецлінії 101 чи 102.

