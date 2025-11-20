Тернополяни, які постраждали від атаки ворога, можуть позачергово відновити втрачені документи
Важлива інформація для родин, що постраждали від атаки ворога: можна позачергово відновити втрачені документи.
Паспорти: Управління державної міграційної служби працює для постраждалих поза чергою. Адреси:
вул. Коновальця, 6
вул. Текстильна, 1Б
Телефон для довідок: 26-11-65
Працівники міграційної служби вже мають списки постраждалих, тому оформлення пройде швидше та без зайвих процедур.
Свідоцтва та документи ДРАЦС: Відділ ДРАЦС за адресою вул. Грушевського, 8 працює щоденно, окрім неділі.
Позачергово оформляють:
реєстрацію смерті
повторні свідоцтва про народження, шлюб, розлучення
витяги з реєстрів для підтвердження родинних зв’язків
Для реєстрації смерті потрібно: паспорт заявника, лікарське свідоцтво про смерть. Паспорт померлого не обов’язковий.
Телефони для довідок: 52-30-92, 52-66-86
Документи на житло:
Для відновлення документів на право власності звертайтеся до управління державної реєстрації Тернопільської міської ради за адресою бульвар Тараса Шевченка, 3.