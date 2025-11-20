Важлива інформація для родин, що постраждали від атаки ворога: можна позачергово відновити втрачені документи.

Паспорти: Управління державної міграційної служби працює для постраждалих поза чергою. Адреси:

вул. Коновальця, 6

вул. Текстильна, 1Б

Телефон для довідок: 26-11-65

Працівники міграційної служби вже мають списки постраждалих, тому оформлення пройде швидше та без зайвих процедур.

Свідоцтва та документи ДРАЦС: Відділ ДРАЦС за адресою вул. Грушевського, 8 працює щоденно, окрім неділі.

Позачергово оформляють:

реєстрацію смерті

повторні свідоцтва про народження, шлюб, розлучення

витяги з реєстрів для підтвердження родинних зв’язків

Для реєстрації смерті потрібно: паспорт заявника, лікарське свідоцтво про смерть. Паспорт померлого не обов’язковий.

Телефони для довідок: 52-30-92, 52-66-86

Документи на житло:

Для відновлення документів на право власності звертайтеся до управління державної реєстрації Тернопільської міської ради за адресою бульвар Тараса Шевченка, 3.

