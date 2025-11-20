У Західноукраїнському національному університеті відбулося підбиття підсумків конкурсу малюнків «Обіймаю тебе, Україно!», який спільно організували колектив відділу творчої самореалізації та виховання ЗУНУ й благодійний фонд «Промінь сонця» (очільниця – Олена Мудра).

Цей конкурс став щирим простором для юнацької творчості, де кожен малюнок – це окрема історія любові до Батьківщини, віри в її силу та мрії про мир. У своїх роботах учасники передали тепло, підтримку, те символічне обіймання країни, яке сьогодні так потрібне кожному українцю.

Особливо важливим є те, що всі створені роботи будуть передані за кордон для подальшої реалізації. А кошти, виручені від продажу, будуть спрямовані на підтримку Збройних Сил України, що додає проєкту не лише творчого, а й глибокого благодійного змісту.

Під час фінального заходу переможцями конкурсу є студенти:

1 місце – Юлія Душніцька (студентка ФФО);

2 місце – Анна Ткачук (студентка СГФ), Процел Софія (ФКІТ);

3 місце – Богдана Маслияк (студентка «ФКЕПІТ» ЗУНУ), Наталія Татарин (СГФ). Дівчата отримали солодкі подарунки від профспілкового комітету студентів ЗУНУ (голова — Антон Шевчук), що стало приємним і теплим завершенням цієї ініціативи.

Конкурс «Обіймаю тебе, Україно!» вкотре довів: творча енергія та небайдужість молоді здатні не лише надихати, а й приносити реальну допомогу тим, хто щодня захищає нашу країну.

