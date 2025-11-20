20 листопада на засіданні Ради Безпеки ООН Україна винесе на передній план жахливе вбивство росією 26 людей, включаючи трьох дітей, у Тернополі.

Про це заявив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Ми закликаємо до засудження, справедливості та рішучої відповіді. Ми вже звернулися до всіх наших партнерів та міжнародних організацій, повідомивши про наслідки удару. На тлі такої жорстокості ми знову закликаємо надати додаткові засоби протиповітряної оборони та інше обладнання для захисту нашого народу…

Ми також очікуємо, що засідання Постійної ради ОБСЄ чітко і голосно засудить цю нову хвилю російського терору як чергове грубе порушення всіх принципів Гельсінського заключного акту», – наголосив очільник українського МЗС.

Андрій Сибіга доручив українським посольствам приспустити прапори та відкрити книги жалоби.

