У Тернополі на місцях російського обстрілу вже розібрали 880 квадратних метрів зруйнованих конструкцій і вивезли 370 тонн будівельних уламків.

Про це повідомляє ДСНС України.

“У Тернополі вже другу добу поспіль тривають пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару. Рятувальники працюють безперервно, розчищають зруйновані конструкції, вивозять уламки та шукають людей — тих, хто міг опинитися в зоні руйнувань”, — зазначили в ДСНС.

Безпосередньо на місці зараз працюють 68 рятувальників і 16 одиниць техніки, загалом до ліквідації наслідків залучені 194 рятувальники та 53 одиниці техніки.

Нагадаємо, російський обстрілу 19 листопада спричинив у Тернополі значні руйнування житлових будівель. Наразі відомо про 26 загиблих цивільних, серед яких 3 дитини, та 93 травмованих, у тому числі 18 дітей. Вдалося врятувати 46 людей, серед них 7 дітей. Близько 20 осіб досі вважаються зниклими. Роботи не припиняються.

Подобається це: Подобається Завантаження…