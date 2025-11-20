У День захисту дітей в Тернополі оголошено День жалоби за загиблими 19 листопада через атаку РФ по житлових будинках міста. Серед загиблих — 3 дітей, 18 травмовані, немає ніякої інформації ще про 3 діток.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

Загалом станом на ранок 20 листопада через російську атаку у Тернополі загинуло 26 людей, травмовано 93. Ще 22 людини зникли безвісти — їх другу добу поспіль продовжують шукати працівники ДСНС. Вдалося врятувати 46 людей, серед них 7 дітей.

За процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури слідчі УСБУ та ГУ НП в області здійснюють розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України (воєнні злочини ), збираючи докази вбивства мирних жителів ворогом.

