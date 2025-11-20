Справжнє диво сталося напередодні ввечері на місці розбору завалів однієї з 9-поверхівок у Тернополі: під час чергової “хвилини тиші” рятувальники почули крики про допомогу.

Історію порятунку розповіли в ДСНС України.

На рівні між п’ятим і шостим поверхами будинку був чоловік — затиснутий у бетонних конструкціях, але живий. Надзвичайники встановити контакт і почали розкопувати завали.

Про те, як 20-річний Богдан отримав другий шанс на життя і як тривала рятувальна операція, розповів рятувальник ГМЦШР ДСНС України Денис Карпенко.

“За допомогою автодрабини ми піднялися на 9 поверх. Почали пошуки. Під час “хвилини тиші” почули з-під завалів голос, який кликав на допомогу. Ми з колегами швидко знайшли це це місце і почали контактуаати з потерпілим, відкопувати руїни будинку.

Тримали з ним зв’язок постійно, він нервував, кричав, я його заспокоював, казав — не нервуйся, не трать сили, бо над тобою дуже багато завалів, потрібно розібрати. Наберися терпіння і чекай, ми тебе обов’язково врятуємо. Тримали з ним контакт. Працювали з моїми колегами вшістьох.

Хлопець дивом залишився живий. Він якраз був у кухні біля холодильного відсіку. Його притиснуло кухонним стільчиком, він лежав у позі ембріона, руки — перед собою. В нього було дуже мало вільного місця, щоб дихати, і права рука була перебита стільцем.

Це дійсно було диво, як він вижив. Це чудо для нього самого. Я ще так не бачив, щоб люди виживали”, — розповів рятувальник.

Нагадаємо, усю ніч рятувальники працювали в Тернополі, і пошуково-рятувальні роботи тривають досі. Невідомо про місцеперебування 22 людей – їх пошук продовжують. До робіт залучено понад 230 рятувальників із дев’яти регіонів України. На окремих ділянках можна працювати лише вручну через сильні руйнування і роздробленість конструкцій. Це ускладнює пошук.

19 листопада росія атакувала Тернопіль ракетами і дронами. Ворог завдав удару по промисловому об’єкту та двох житлових будинках, розташованих на території масиву «Сонячний». Внаслідок обстрілу зафіксовані значні руйнування та жертви серед мирних жителів міста.

