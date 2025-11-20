Законодавство передбачає, що військовослужбовцям під час дії воєнного стану можуть надаватися такі відпустки. Міноборони детально розповідає про ці види відпусток та їх строки.

Щорічна основна відпустка

Військовослужбовцям надаються щорічні основні відпустки тривалістю до 30 діб, але за умови відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців у підрозділі. При цьому зберігається грошове та матеріальне забезпечення.

Окремо може надаватися час, необхідний для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад. Цей час не може перевищувати двох діб в один кінець.

Частина щорічної основної відпустки може надаватися частинами за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 15 календарних днів.

Військовослужбовцям, які захворіли під час щорічної основної відпустки й потребують стаціонарного лікування, вона продовжується після одужання на кількість невикористаних днів. Для цього потрібно отримати довідку від медичного закладу і завірити її в регіональному управління Служби правопорядку або у керівника міського або районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Відпустка для УБД

Військовослужбовці зі статусом учасника бойових дій мають право на додаткову відпустку тривалістю 14 календарних днів. Це передбачено «Законом про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Вона може надаватися за рішення м командира.

Відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин

Відпустка за сімейними обставинами надається військовослужбовцю у таких випадках. Її тривалість не може перевищувати 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України. При цьому зберігається грошове забезпечення.

Відпустка за знищену ворожу техніку

Військовослужбовцям надається додаткова відпустка за знищену ворожу техніку. Її загальна тривалість не повинна перевищувати 15 календарних днів на рік і залежить від виду знищеної техніки.

Відпустка після звільнення з полону

Якщо військовослужбовець, звільнений з полону, виявив бажання продовжувати службу, але має потребу у відпочинку, то за його бажанням йому надається додаткова відпустка зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів без поділу на частини.

Відпустка для лікування

Відпустка для лікування надається за висновком ВЛК у зв’язку з хворобою, або після поранення. Термін такої відпустки визначається лікарями. Весь цей час за військовослужбовцем зберігається виплата грошового забезпечення.

Відпустка по догляду за дитиною

Така відпустка надається для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Грошове забезпечення не зберігається.

Додаткова відпустка у зв’язку з навчанням

Така відпустка надається військовослужбовцям віком від 18 до 25 років, які не мають вищої освіти та навчаються у закладах вищої освіти або фахової передвищої освіти, крім військових навчальних закладів.

Відпустки для військових, умовно-достроково звільнених від відбування покарання

Для військовослужбовців, які вступили на службу за контрактом після умовно-достроково звільнення від відбування покарання, не передбачена основна щорічна відпустка. Але їм може надаватися відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин терміном до 10 днів.

