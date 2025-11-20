У Тернополі серед руїн пошкодженої російською ракетою 9-поверхівки на вулиці Стуса рятувальники знайшли папугу.

Про це повідомили у фейсбуці ДСНС України.

Маленький, яскравий пернатий був у клітці серед крихких уламків будівлі.

“Хтось дбав про нього, був його родиною, хтось, можливо, шепотів йому лагідні слова перед тим, як світ розколовся навпіл… У такі моменти усвідомлюєш, наскільки крихке наше сьогодення і наскільки жорстокою є ця війна. Але життя завжди знаходить шпарину, аби вціліти. Тримаймося”, — зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, в Тернополі 19-21 листопада оголосили днями жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Також за розпорядженням начальника Тернопільської ОВА оголошено дні жалоби за загиблими і в Тернопільській області.

