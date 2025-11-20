У Тернополі біля пошкодженого будинку на вулиці Стуса розгорнули пункти незламності та психологічної допомоги. Волонтери роздають їжу та напої для постраждалих і рятувальників, які працювали всю ніч і продовжують пошукові роботи. У соцмережах тернополян просять допомогти з продуктами і речами.

Людей закликають приносити лимони, канапки, каву, цигарки, паперові стаканчики, готові гарячі страви. Потрібні теплі рукавиці для рятувальників і грілки для ніг, балаклави, а також сухий теплий одяг.

“Люди, варіть макарони, картоплю, булгур, гречку. Закутуйте в фольгу, платикові відра і приносьте. Робіть канапки”, — пишуть волонтери у соцмережах.

Після вчорашнього ранкового обстрілу досі невідомо про місцеперебування 22 людей – їх пошук продовжується, повідомив президент Володимир Зеленський. Він розповів, що до робіт залучено понад 230 рятувальників із дев’яти регіонів України. На окремих ділянках можна працювати лише вручну через сильні руйнування і роздробленість конструкцій. Це ускладнює пошук.

Нагадаємо, у ніч проти 19 листопада Росія завдала масованого ракетного і дронового удару по Україні.

У Тернополі весь ранок лунали вибухи, були влучання у житлові будинки, виникли пожежі. Є значні руйнування. Наразі відомо про 26 загиблих людей.

