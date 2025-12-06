Після нічної атаки РФ на Україну знову оновили графіки відключень світла. Зокрема, згідно з вказівкою НЕК “Укренерго”, на Тернопільщині ще збільшили кількість черг, які підлягають відключенню.

Про це повідомляє АТ “Тернопільобленерго”.

Переглянути актуальний графік погодинних відключень та дізнатися, до якої підчерги належить ваша адреса, можна на офіційному сайті обленерго у розділі «Графік погодинних відключень» або за посиланням: https://www.toe.com.ua/news/71

“Повідомляємо, що графік протягом доби може змінюватися. Просимо слідкувати за оновленнями на нашому офіційному сайті”, — повідомили енергетики.

Жителів області просять раціонально використовувати електроенергію протягом дня.

