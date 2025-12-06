Військовослужбовці тернопільського підрозділу 2 Галицької бригади у День волонтера вшанували тих, хто стоїть поруч із нами не один рік – людей і організації, що своїми щоденними зусиллями підтримують захисників у найскладніші моменти війни.

Це – волонтерські об’єднання, підприємства, навчальні заклади, бізнеси, громадські ініціативи та небайдужі громадяни, які регулярно, систематично та безкорисливо допомагають тернопільському підрозділу НГУ. Вони забезпечують необхідним спорядженням, засобами захисту, гігієни, технікою, транспортом, медичними матеріалами, теплом і турботою – тим, що не вимірюється лише речами, але й силою людської підтримки.

Для гвардійців ця допомога стала невід’ємною частиною їхньої спроможності виконувати бойові завдання на Сумському та Донецькому напрямках. Волонтери поруч і в тилу, і на передовій – там, де потрібні найбільше.

«Дякуємо кожному, хто протягом років підтримує нас словом, ділом і теплом свого серця. Ви – наша опора. Завдяки вам ми маємо сили тримати стрій, виконувати завдання і рухатись до перемоги. Кожна ваша передана річ, кожна гривня, кожна година праці – це вклад у безпеку країни та життя кожного з нас. Ми це бачимо, цінуємо і ніколи не забуваємо», – поділився старший сержант тернопільського підрозділу Андрій Гульчак.

У День волонтера гвардійці ще раз наголосили: справжній фронт тримається не лише зброєю, а й людьми, які допомагають без очікувань подяки. Саме їхня стійкість, системність і любов до України роблять спільну перемогу ближчою.

Надія НІМЕЦЬ.

