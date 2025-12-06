Поліцейські склали адміністративний протокол на тернополянина, який вчинив стрілянину на вулиці Сахарова у Тернополі.

У п’ятницю, 5 грудня, близько 19:00 до Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Сахарова невідомий чоловік стріляв із предмета, схожого на пістолет.

Прибувши на місце події, правоохоронці виявили правопорушника – 33-річного тернополянина, раніше судимого за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків та крадіжки. Під час поверхневої перевірки у нього вилучили предмет, зовні схожий на пістолет. За попередніми даними, це стартова зброя.

Як повідомили в обласній поліції, у результаті інциденту ніхто не постраждав.

За попередніми інформацією, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Поліцейські склали на фігуранта адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Триває перевірка.

