Другий тур виборів на посаду ректора Тернопільського національного медичного університету відбувся 5 грудня 2025 року, в якому перемогу отримав декан медичного факультету Петро Лихацький.

Загалом було виготовлено 812 бюлетенів, згідно зі списком виборців. Право обрати очільника ТНМУ мали 617 представників науково-педагогічного складу, 130 студентів і 65 осіб з числа інших працівників.

Колектив Тернопільського медуніверситету проголосував таким чином:

за Петра Лихацького – нині діючого декана медичного факультету – 440 голосів;

за Петра Сельського – нині діючого завідувача і професора кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною – 276 голосів;

не підтримали нікого – 17 осіб;

недійсний бюлетень – 1.

Загалом голосували 734 осіб, повідомила прессекретар ТНМУ Яніна Чайківська.

Світлина автора.

Подобається це: Подобається Завантаження…