Згідно із вказівкою НЕК “Укренерго”, 6 грудня збільшено кількість черг, які підлягають відключенню.

Переглянути актуальний графік погодинних відключень та дізнатися до якої підчерги належить ваша адреса можна на офіційному сайті АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» у розділі «Графік погодинних відключень» або за посиланням: https://www.toe.com.ua/news/71

«Графік протягом доби може змінюватися. Просимо слідкувати за оновленнями на нашому офіційному сайті», – написали в обленерго.

