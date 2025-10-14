Меморандум про співпрацю між Головним управлінням Національної поліції Тернопільщини та Західноукраїнським національним університетом сприяє реалізації багатьох спільних проєктів, зокрема, підтримці учасників молодіжного корпусу «Закон і порядок».



До лав молодіжного формування вступають студенти юридичного факультету Західноукраїнського національного університету. Днями відбулася посвята нових учасників корпусу «Закон і порядок».



Зі слів старшої інспекторки сектору ювенальної превенції Ірини Стефановської, хлопці та дівчата активно залучаються до різноманітних заходів, спрямованих на створення безпекового середовища в громаді. Також учасники допомагають ювенальним поліцейським у роботі з дітьми, формуючи у них правосвідому поведінку.



Другокурсниця Валентина Довгань має намір в майбутньому пов’язати свою професійну діяльність з поліцією. Каже, що участь у молодіжному корпусі допомогла їй з вибором професії.



Надзвичайно приємно, що молодь, яка залишилася в Україні, навчається, працює і робить свій внесок у розвиток країни, навіть у час війни.





