Юні тернополяни, вихованці школи бального танцю «Гранде», показати неймовірні результати на International Dance Festival 2025.

Мулляр Олександр та Барилка Злата здобули 1 місце – у категорії Juveniles Rising Star та 3 місце – у категорії Juveniles до 12 років.

Змагання відбулися в місті Гілінгем у Великій Британії. Ці змагання мають більш ніж 70-річну історію і щорічно проходять поблизу Лондона.

У танцювальному батлі брали участь понад 30 пар з різних країн Європи та Америки. Фінальна частина традиційно відбулася у легендарному Royal Albert Hall – одному з найвідоміших концертних залів світу.

Щиро вітаємо наших чемпіонів та їхніх тренерів! Бажаємо нових яскравих перемог.

Подобається це: Подобається Завантаження…