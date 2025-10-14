Слідчі СБУ завершили досудове розслідування та зібрали беззаперечні докази вини ворожого агента, який готував теракт на Тернопільщині.

Зловмисником виявився 19-річний безробітний з Чортківського району. У травні 2025 року його дистанційно завербували представники російських спецслужб через спеціалізований Телеграм-канал з пошуку «легких грошей».

Для перевірки лояльності зрадника, йому дали перше завдання – здійснити підпал релейної шафи на залізничному перегоні неподалік м. Борщів.

Після успішного виконання цього завдання та підтвердження готовності до подальшої співпраці, агент отримав наступне доручення – виготовити саморобний вибуховий пристрій (СВП) для вчинення теракту на території регіону.

Контррозвідники Служби безпеки поетапно задокументували злочинні дії диверсанта і затримали його під час підготовки до теракту. На той момент зловмисник уже отримав від куратора детальні інструкції щодо виготовлення вибухівки та почав підшуковувати необхідні компоненти.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 (диверсія);

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту).

За вчинені злочини обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі.

Служба безпеки застерігає українців: спецслужби рф використовують своїх агентів «втемну», а потім підривають їх разом із СВП як зайвих свідків злочину.

Щоб не стати терористом-смертником, повідомляйте про спроби вербування у чат-бот СБУ «Спали» ФСБешника» – t.me/spaly_fsb_bot

СБУ гарантує повну конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване.

