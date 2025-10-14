За особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, сумлінне і бездоганне служіння Українському народові, відповідно до Указу Президента від 29 липня 2025 року № 559/2025, молодшого сержанта Соловʼя Максима Олеговича, випускника ФКІТ ЗУНУ, нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Тернополянин Максим Соловей із позивним «Мася» служив у роті ударних БПЛА 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. На війні з 18 років. Захищати Україну пішов добровольцем.

Навчався Максим у Тернопільській загальноосвітній школі №16 ім. В. Левицького. До війни любив бальні танці, техніку та мріяв створити комп’ютер, яким можна було б керувати за допомогою думки…

Воїн загинув, мужньо виконувавши військовий обовʼязок, в бою за Україну на Покровському напрямку Донецької області.

