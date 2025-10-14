Шахраї видурили у двох тернополянок майже мільйон гривень, погрожуючи ув’язненням. Правоохоронці розслідують обставини шахрайства.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулися дві мешканки обласного центру із заявами про вчинення щодо них шахрайських дій.

“Жінкам спочатку погрожували кримінальною відповідальністю за співпрацю з ворогом, а згодом запропонували обміняти волю на гроші. Аби не сісти до в’язниці, потерпілі перерахували на криптовалютні гаманці невідомим загалом майже мільйон гривень”, – розповіли у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Такий вид шахрайства набуває все більшого розмаху, кажуть правоохоронці.

“Його суть полягає у тому, що зловмисники телефонують людям, котрі раніше через мережу замовляли якісь товари, зокрема, ліки, і запевняють, що оплачені за замовлення кошти були перераховані в Росію. Таким чином погрожують відкриттям кримінальних справ і навіть повістки на допити висилають у месенжер. Відомо, що зловмисники називаються співробітниками Служби безпеки України”, – зазначили в поліції.

Правоохоронці закликають жителів області не вестися на такі афери. Якщо вам телефонують невідомі і вимагають кошти за закриття кримінальних справ – негайно звертайтеся до поліції, зателефонувавши на лінію 102.

