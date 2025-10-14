Поліцейські нагадують — триває кампанія з декларування вогнепальної зброї. З 25 листопада 2024 року в Україні діє закон, який дозволяє легалізувати зброю та боєприпаси за умови їх декларування.

Як розповів начальник сектору контролю за обігом зброї ГУНП в Тернопільській області Степан Джинджиристий, з початку проведення кампанії жителі області задекларували 269 одиниць зброї, серед яких 69 автоматів, 11 пістолетів, 53 нарізних карабіни, 1 комбінована зброя, 135 гладкоствольних рушниць та 53 573 набої до них.

Громадяни, які задекларують зброю, звільняються від кримінальної відповідальності.

“Для декларування необхідно подати письмову заяву, копію паспорта та ідентифікаційного податкового номера, витяг про місце проживання або реєстрації, а також фотокартку розміром 3,5×4,5 см”, – повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Після подачі документів фахівці дозвільної системи оглянуть зброю, поставлять її на облік та видадуть відповідний документ, що підтверджує факт декларування. Згодом власник може зберігати зброю протягом усього періоду дії воєнного стану.

Задекларувати зброю на території Тернопільської області можна у таких підрозділах поліції:

Тернопільське районне управління поліції (м. Тернопіль, вул. Степова, 46), тел.: (0352) 53-05-30;

відділ поліції №1 (м. Бережани, вул. Степана Бандери, 8), тел.: 097-164-92-42;

Кременецький районний відділ поліції (м. Кременець, вул. Драгоманова, 5), тел.: 097-104-75-28;

Чортківське районне управління поліції (м. Чортків, вул. Горбачевського, 5), тел.: 068-291-93-07.

