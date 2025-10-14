Патрульні розшукали водія, який залишив місце після вчинення ДТП у Тернополі.

Про це повідомили у патрульній поліції Тернопільської області.

У суботу ввечері на вулиці Соломії Крушельницької сталася дорожньо-транспортна пригода без травмованих за участі автомобілів Dacia та Volkswagen.

Водій автомобіля Volkswagen, вчинивши ДТП, залишив місце події. Інший учасник зафіксував транспортний засіб порушника, тож патрульні отримали необхідну інформацію та невдовзі розшукали його.

“Інспектори виявили, що символи номерного знака автомобіля Volkswagen були покриті світловідбивною плівкою, а сам водій мав ознаки алкогольного сп’яніння”, — розповіли у поліції.

Кермувальник погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат — 0,89 проміле.

На порушника патрульні склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 121-3 (порушення правил використання номерних знаків) КУпАП; за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП; за ст. 122-4 КУпАП (залишення місця ДТП) КУпАП; за ч. 1 ст. 130 (керування в стані сп’яніння) КУпАП.

У поліції нагадали, що втеча з місця лише ускладнить правову ситуацію — патрульні оперативно встановлюють транспортні засоби та осіб за допомогою очевидців, відеореєстраторів і камер спостереження.

