Дрони стають у нагоді не лише на передовій, віднедавна їх активно використовують і рятувальники Чортківської громади. Як зазначають у підрозділі ДСНС, безпілотник допоможе фіксувати правопорушників, які підпалюють опале листя чи суху рослинність.

Завдяки камері із чудовою роздільною здатністю можна буде сфотографувати палія, підтвердивши таким чином його причетність до підпалу. Окрім того, за допомогою безпілотника можна реально та швидше оцінити масштаби пожежі, якщо вона виникне.

Рятувальники нагадують: спалювання сухостою не лише забруднює повітря, але й часто призводить до виникнення неконтрольованих масштабних пожеж. За такі дії передбачена адміністративна відповідальність та штраф.

Фахівці ДСНС закликають мешканців громади відмовитися від спалювання сухостою, а натомість використовувати компостні ями.

Якщо ви помітили безпілотник у небі, а сигналу повітряної тривоги немає – панікувати не варто.

