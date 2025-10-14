Арсен, Арсенко… Лише 25 років. Час мріяти, жити, кохати. Та життя молоденького захисника забрала війна. Осиротіла без сина мама, не обійме більше онука бабуся. Вічна пам’ять тобі, Арсене! Легких небесних хмаринок!

«Не перестає плакати небо… Чергове життя забрала клята війна. 10 жовтня на Донеччині загинув ще зовсім молодий Воїн, уродженець с. Гнилиці, Козуб Арсен Ярославович, якому назавжди 25…

Він народився, щоб щасливо жити, мріяти, кохати, щоб бути опорою і надією для рідних, але поклав своє життя за Україну, за нашу свободу та незалежність.

Вічна пам’ять і слава, Тобі Арсене. Низько схиляємо голови у скорботі та шані. Твоє ім’я назавжди серед тих, хто мужньо став на захист Батьківщини.

Щиро співчуваємо матері, бабусі та всім рідним. Нехай Бог допоможе перенести цю найбільшу втрату і цей найпекельніший біль. Хай Господь прийме Його в свої обійми у Небесному Домі. Наші Ангели-Охоронці, Ви назавжди залишитеся в серці кожного. Вічна пам’ять і шана Герою України», – йдеться в повідомленні Скориківської громади.

