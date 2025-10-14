З тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 21-річну жительку Чорткова. Травми жінка отримала в результаті дорожньо-транспортної пригоди, повідомили в обласній поліції.



Аварія трапилася 13 жовтня близько 7 ранку. На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група Чортківського райуправління поліції. За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ 2101, рухаючись вулицею Незалежності, допустив наїзд на пішохода. Місцева жителька на момент ДТП знаходилася на нерегульованому пішохідному переході.



Газоаналізатор “Драгер” показав, що 23-річний чоловік сів за кермо авто у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.



За даним фактом відкрите провадження відповідно до ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.





