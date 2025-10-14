Небесне воїнство поповнив ще один Герой із Тернополя. Під час лікування важкого поранення, отриманого на Запоріжжі під час виконання бойового завдання, відійшов у Вічність Олег Черкашин… Він сам підійшов до військових ТЦК і попросив, щоб його мобілізували. Воював із 2023 року… Милий, симпатичний, веселий, оптимістичний – таким пам’ятатимуть Олега. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Покинув цей світ як Герой, чий подвиг назавжди буде вписано в історію, наш земляк Черкашин Олег Ілліч. Воїн помер 12 жовтня під час лікування важкого поранення, отриманого у Запорізькій області під час виконання бойового завдання.

Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя! Вічна та світла памʼять захиснику України!» – написав міський голова Сергій Надал.

Олег Черкашин – випускник Тернопільської школи №11.

«Олежик…Черкашин Олег Ілліч, випускник 2009 року…

Дорослий мужній чоловік, але навічно Олежик… Милий, симпатичний, веселий, оптимістичний. Той, хто зі свіжозламаною рукою в гіпсі і на перевʼязі йде на Говерлу і заспокоює мене, щоб не хвилювалась.

Вже не напише серед ночі суворо: «Треба поговорити» і не прийде після цього до школи з тістечками…

Олежик… Випускник нашої школи, мій вихованець, моя гордість і любов, військовослужбовець 105 бригади, помер від мінно-вибухової травми, отриманоі під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Лікарі зробили все, що могли, але серце не витримало…

Вічна памʼять тобі, мужній воїне Олежику! Сам підійшов до військових ТЦК і попросив, щоб його мобілізували. Воював із 2023 року. Друг, патріот, воїн, ніжний син…

Спи спокійно, друже…

Співчуття рідним…

Героям слава!» – написала учителька Інна Чернецька.

