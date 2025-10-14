Довга дорога додому випала Ігорю Васюку із села Бриків Шумської громади. З березня минулого року воїна вважали зниклим безвісти. А тепер обірвалась остання ниточка надії: Ігор повертається додому на щиті. Вічна пам’ять і шана Герою!

«Завтра, 15 жовтня, об 11:00 годині на Площі Героїв Майдану в місті Шумськ відбудеться зустріч загиблого Героя Ігоря Васильовича Васюка, жителя села Бриків. З 27 березня 2024 року він вважався безвісти зниклим. Останній бій Ігор Васюк прийняв поблизу населеного пункту Старомайорське Донецької області.

Просимо всіх прийти та віддати шану Герою, який мужньо захищав рідну країну. Чин поховання загиблого воїна – об 11:00 годині у четвер, 16 жовтня, в селі Бриків.

Вічна пам’ять Герою. Щирі співчуття родині та близьким Захисника», – повідомив голова Шумської громади Вадим Боярський.

16 жовтня 2025 року в Шумській громаді оголошено днем жалоби.

