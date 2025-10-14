Упродовж довгого часу точна дата народження Соломії Крушельницької залишалася загадкою. Усе через те, що у документах видатної оперної співачки фігурували 1872, 1873 і навіть 1876 роки.

Яка справжня дата народження Соломії Крушельницької?

Соломії Крушельницької співачка народилася в селі Білявинці на Тернопільщині в родині греко-католицького священника Амвросія Крушельницького та його дружини Теодори. В особистому архіві майбутньої оперної співачки збереглися лише документи радянських часів, у яких зазначені різні роки її народження: 1872, 1873 і навіть 1876.

Тривалий час офіційною датою вважався саме 1873 рік. Причини цієї плутанини залишаються нез’ясованими. Імовірно, співачка свідомо “омолоджувала” себе, щоб видаватися молодшою, або просто не надавала цьому значення.

Найімовірніше, вона вказувала пізніший рік народження навмисно, щоб отримати можливість працювати у Львівській консерваторії, адже на той час їй уже було понад 70 років, і через вік їй могли відмовити у посаді.

Лише у 1970-х дослідник Михайло Головащенко, опрацьовуючи невідомі матеріали родинного архіву Крушельницьких у Києві, знайшов дублікат “Свідоцтва хрещення” співачки, виданий 31 грудня 1909 року.

У графі “Рік, місяць і день народження, хрещення і миропомазання” там зазначено 23 вересня 1872 року. Однак, дітей зазвичай не хрестили в день народження, тому остаточну дату появи на світ Крушельницької ще, ймовірно, доведеться пошукати.

Як довго співала Крушельницька?

Як пише Vogue UA, свій останній концерт Соломія Крушельницька дала у Львові у 77-річному віці. У залі Львівської філармонії вона виконала пісню “Родимий краю”. Її голос залишався чистим, хоч уже й не таким потужним, як раніше.

Проте музика супроводжувала співачку до останніх днів. Навіть маючи рак горла, на 79 році життя, між 8 і 16 квітня 1951 року, Крушельницька записала чотири твори – обробки українських пісень Андрія Штогаренка, Станіслава Людкевича, Бориса Лятошинського та Віктора Матюка.

Чому Крушельницьку називали “чарівною Баттерфляй”?

Опера “Мадам Баттерфляй” могла так і не стати шедевром, якби не участь української співачки Соломії Крушельницької. Після прем’єри 1904 року в міланському театрі Ла Скала нова опера Джакомо Пуччіні зазнала повного фіаско.

Публіка освистала постановку, а сам композитор впав у відчай. Друзі порадили йому переробити твір і запросити на головну роль Крушельницьку.

Оновлена постановка стала тріумфом. Глядачі викликали Пуччіні та виконавців на біс 17 разів, а Крушельницька здобула світове визнання. Відтоді її називали “чарівною Баттерфляй”.

