У протидії порушенням митного законодавства важливе місце займає міжнародне співробітництво. Тернопільська митниця активно використовує цей інструмент, взаємодіючи з уповноваженими органами іноземних держав через Департамент міжнародної взаємодії Держмитслужби.

За дев’ять місяців 2025 року митницею скеровано 13 міжнародних запитів до митних служб Болгарії, Польщі, Угорщини, Німеччини, Китаю, Литви, Норвегії та Чехії.

Такі запити надсилаються у випадках, коли для з’ясування обставин справи потрібна інформація, що перебуває у розпорядженні іноземної митної служби, або коли необхідно перевірити достовірність документів, поданих під час митного оформлення, зокрема щодо походження, вартості чи найменування товарів.

Отримані відповіді часто стають ключовими доказами, які допомагають встановити реальні обставини справи, підтвердити або спростувати підозри та вчасно відреагувати відповідно до чинного законодавства.

У результаті опрацювання інформації, наданої митними органами інших держав, Тернопільська митниця склала 28 протоколів про порушення митних правил на суму понад 25 мільйонів гривень.

Зокрема, за результатами взаємодії з митною службою Чеської Республіки складено чотири протоколи: три – за фактами незаконного переміщення через митний кордон товарів із приховуванням від митного контролю (на загальну суму майже 10 мільйонів гривень) та один – за неправомірне звільнення від сплати митних платежів (ч.1 ст. 485 МКУ), через що держава недоотримала 576 тисяч гривень.

Інформація, надана митними органами Литви, стала підставою для складання двох протоколів (ч.1 ст. 483 МКУ) на суму понад 320 тисяч гривень.

А за результатами опрацювання відповідей від польських колег складено 22 протоколи про порушення митних правил на суму майже 15 мільйонів гривень.

Предметами перелічених вище порушень були промислові товари та транспортні засоби, зазначили на Тернопільській митниці.

Подобається це: Подобається Завантаження…