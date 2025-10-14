За повідомленням Тернопільського обласного центру з гідрометеорології вночі та вранці 15 жовтня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3 градуси.

15 жовтня в області – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 1-6 градусів тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси, температура повітря вдень 7-12 градусів.

У Тернополі – хмарно з проясненням. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 1-3 градуси тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2 градуси, температура повітря вдень 9-11 градусів.

