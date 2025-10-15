Познайомилися з ідеальним чоловіком чи жінкою в мережі? Будьте обережні — іноді за красивими словами та привабливими фото ховаються аферисти.

У патрульній поліції Тернопільщини розповіли про типову схему, яку застосовують шахраї. Жительки області також потрапляють у пастку і втрачають гроші.

“Схема проста й підступна. Спершу з вас попросять дрібну суму — поповнити телефон чи інтернет. Далі потреби “коханої” чи “коханого” ростуть: гроші на лікування, борг, термінова допомога родичам… А коли довіра завойована — зв’язок обривається, а ваші гроші зникають”, – розповіли у поліції.

Шахраї вигадують й інші історії, аби виманити гррші. Для прикладу, у вересні до тернопільських поліцейських звернулася жителька Байковецької громади. 62-річна жінка повірила, що срілкується в месенджері з представником ООН. Чоловік запевняв, що зараз перебуває за кордоном, але вже незабаром піде на пенсію і планує приїхати в Україну.

За деякий час «дипломат» повідомив, що хоче переслати свій багаж в Україну через знайомого перевізника. Жінка погодилася прийняти посилку. Та згодом з нею зв’язалися інші особи, які повідомили: вантаж нібито «застряг на митниці». Щоб розв’язати проблему, потрібні гроші.

Потерпіла двічі перерахувала аферистам значні суми – спочатку 86 000 гривень, а згодом ще 18 000 гривень. Лише після другої транзакції жінка усвідомила, що стала жертвою афери. Спілкування з «другом» обірвалося, а гроші – зникли.

Як не потрапити в пастку

Не варто поспішати з фінансовими подарунками, навіть якщо здається, що це “та сама людина”.

“Попросіть зустрітися наживо та спостерігайте за поведінкою, не піддавайтеся на маніпуляції”, – застерігають у поліції.

Пам’ятайте: справжнє кохання не просить грошей, нагадують правоохоронці. Будьте пильні, щоб шахраї не скористалися вашими почуттями та довірою.

