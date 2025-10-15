Замість сірого каміння – яскраві соняхи, зелений садок і українська хата над річечкою. Такою бачать автобусну зупинку в селі Малі Чорнокінці на Тернопільщині подорожні й місцеві жителі.

Її стіни прикрасила 15-річна дівчинка Софійка Деренюк, перетворивши звичайну споруду на арт-об’єкт. Про це повідомляє Колиндянська громада.

Вже майже пів року в селі Малі Чорнокінці можна помилуватись автобусною зупинкою, розмальованою 15–річною Софійкою, внучкою майстра-художника Романа Пендака. Тато дівчинки – Василь Деренюк – теж майстер. Вони надихнули Софійку на таку гарну творчу роботу.

Жителів села просять підтримувати та дбати про таку красу.

“Можливо, це дрібниця, але вона створює приємну атмосферу та тішить око. Щиро дякуємо всім причетним до оновлення автобусної зупинки”, – кажуть у громаді.

До речі, це не одна така автобусна зупинка. Подібна є у селі Косів, її Роман Пендак розмальовував з іншою внучкою – Марією Деренюк. А перед тим – і в селі Звиняч.

