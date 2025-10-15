Дільничні офіцери поліції розшукали жінку, яка пошкодила колеса автомобілів у Тернополі.

Причетною до правопорушення виявилася 30-річна жителька Тернополя, яка вже неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

До правоохоронців звернулися двоє мешканців вулиці Вишнівецького. Влни розповіди, що вночі невідома особа пошкодила колеса їхніх автомобілів

Поліцейські переглянули записи з камер відеоспостереження. Виявилося, до злочину причетна жінка. Її невдовзі розшукали.

“Вона ножем пошкодила шини на шести автомобілях. Двох — на вулиці Вишнівецького та чотирьох — кількома днями раніше на масиві “Східний”. Пояснити мотиви своїх вчинків жінка не змогла”, – повідомили поліцейські.

На порушницю складено адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Триває перевірка.

