Ще двоє військовослужбовців із Тернополя, які повернувся з російського полону, отримають одноразову фінансову допомогу від міської ради.

Про це повідомили у пресслужбі міськради.

“Кожен із них отримає по 50 тисяч гривень. Загальна сума виплат становить 100 тисяч гривень. Цього року таку підтримку отримали вже 9 колишніх військовополонених”, – йдеться у повідомленні.

Фінансову підтримку можуть отримати військові, які брали участь у бойових діях, були захоплені в полон і після цього звільнені, а також зареєстровані на території Тернопільської громади. Ці виплати передбачені і для тих, які переїхали із тимчасово окупованих територій чи зон бойових дій і наразі фактично проживають у Тернополі як внутрішньо переміщені особи.

Для отримання допомоги необхідно подати заяву на ім’я міського голови та додати відповідні підтвердні документи. Звернення приймаються у відділі звернень Тернопільської міської ради за адресою: вул. Листопадова, 6, 1 поверх, у будні дні. Додаткову інформацію можна отримати у відділі по роботі з ветеранами війни та пільговими категоріями управління соціальної політики за адресою: вул. Миколи Лисенка, 8, тел.: (067) 395-88-62.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада України також ухвалила законопроєкт №13627. Він запроваджує щомісячну виплату для військовослужбовців, які потребують тривалого відновлення після перебування у неволі. Розмір виплати становить 50 000 гривень щомісяця. Виплати здійснюватимуться протягом перших трьох місяців стаціонарного лікування.

