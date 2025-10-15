Податкова служба Тернопільщини попереджає місцевих підприємців про телефонних аферистів.

Про це повідомляє головне управління ДПС у Тернопільській області.

“Днями зафіксовано випадки, коли з телефонних номерів 0965937288, 0688615106, 0988790802 невстановлені особи телефонували суб’єктам господарської діяльності області, представляючись керівництвом Тернопільської ДПІ. Під час розмови вони вимагали перерахувати кошти нібито за «лояльне» ставлення під час проведення перевірки або з інших вигаданих підстав”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що податкова служба не має жодного відношення до таких дій.

“Усі перевірки здійснюються виключно відповідно до Податкового кодексу України, а будь-які вимоги фінансового характеру від імені посадових осіб ДПС є незаконними”, – зазначили в податковій.

Як діяти у разі отримання шахрайських дзвінків

Не вступати у контакт із невідомими особами та не виконувати їхніх вимог.

Зафіксувати всі факти (записати номери телефонів, час і зміст розмови тощо).

Негайно повідомити про подібні випадки правоохоронні органи.

Подобається це: Подобається Завантаження…