Прокурори Бучацької окружної прокуратури пред’явили до суду позов в інтересах держави до Бучацької міської ради про стягнення понад 113 тисяч гривень шкоди, завданої довкіллю, внаслідок незаконної порубки дерев на землях лісогосподарського призначення.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурори встановили, що через незаконну порубку 16 дерев у лісовому урочищі «Бариські Гаї» на території Бучацької територіальної громади довкіллю завдано шкоди на понад 113 тисяч гривень.

“Шкода, заподіяна лісу, не наданому в користування, відшкодовується органом місцевого самоврядування, на території якого розташований цей ліс”, – зазначили в прокуратурі.

Відтак окружною прокуратурою до суду подано відповідний позов до міськради. Господарський суд Тернопільської області відкрив провадження у справі.

