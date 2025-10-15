Знову скорботна звістка з фронту, знову втрата… У Покровському районі на Донеччині прийняв свій останній бій Василь Ільніцький, житель селища Скала-Подільська. Василь був справжнім чоловіком, патріотом, воїном. Вічна пам’ять та шана захиснику України!

«З глибоким сумом повідомляємо про те, що 5 жовтня 2025 року біля населеного пункту Шахове Покровського району Донецької області загинув стрілець стрілецького взводу однієї з військових частин Збройних сил України ІЛЬНІЦЬКИЙ Василь Богданович, 1987 року народження, житель селища Скала-Подільська.

Депутатський корпус селищної ради, виконавчий комітет, працівники апарату та я особисто висловлюємо слова щирого співчуття рідним та близьким Василя ІЛЬНІЦЬКОГО, розділяємо біль їх непоправної втрати та схиляємо голови у глибокій скорботі.

Дорогі рідні, усвідомлюємо Вашу безмірну втрату. Василь був справжнім чоловіком, патріотом, воїном. Просимо Господа прийняти його душу до Царства Небесного.

Вічна пам’ять Герою!

Слава Україні!

Героям слава!» – написав селищний голова Ігор Лобода.

