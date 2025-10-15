Крім щорічної, кожен військовослужбовець має право на відпустку за сімейними обставинами або з інших поважних причин – до 10 днів зі збереженням грошового забезпечення.

Закон не встановлює чіткого переліку причин, але орієнтовно це може бути:

укладення шлюбу;

тяжкий стан здоров’я або смерть рідних;

пожежі чи інші стихійні лиха;

виняткові випадки, коли присутність військового у сім’ї необхідна.

У рапорті слід зазначити причину відпустки й, за можливості, додати документи.

Кількість таких відпусток законом не обмежена – все залежить від обставин.

Час проїзду до місця відпустки та назад не враховується (до 2 діб в один бік).

