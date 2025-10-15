У Вінниці відбулися Кубок України та всеукраїнські змагання «Осінній бал» з естетичної групової гімнастики. У турнірі взяли участь найсильніші команди країни, які продемонстрували високий рівень майстерності, артистизму та командного духу.

Студентка факультету економіки та управління ЗУНУ Аглая Федорова у складі команди «Avangard» виборола золоту медаль у довгій програмі, бронзову медаль у короткій програмі змагань «Осінній бал» та посіла третє місце в Кубку України з короткої програми.

Вітаємо Аглаю з високими досягненнями та бажаємо подальших успіхів у спорті й навчанні!

Подобається це: Подобається Завантаження…