Майже 25 тисяч гривень перерахувала шахраям жителька Тернопільщини. Потерпіла знайшла в месенджері Telegram оголошення про можливість заробітку шляхом інвестування в криптовалюту, поінформували в обласній поліції.



Повідомлення про злочин надійшло до правоохоронців від 37-річної жительки села Семенів 13 жовтня. Жінка розповіла, що стала жертвою шахрайських дій. Їй написав невідомий в месенджер і розповів, як можна заробити, не виходячи з дому. Потерпіла виконала усі вказівки “помічника” та перерахувала 24 980 гривень на кілька рахунків, наданих зловмисником. Після транзакцій зв’язок із «представником інвестиційної платформи» обірвався. За допомогою жінка звернулася до працівників поліції.



За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України .



Поліція закликає громадян бути обережними з будь-якими «інвестиційними пропозиціями» у соціальних мережах і месенджерах.



Не перераховуйте гроші невідомим особам, не переходьте за сумнівними посиланнями та не довіряйте обіцянкам легкого заробітку.



У разі отримання подібних повідомлень одразу звертайтеся до найближчого підрозділу поліції або телефонуйте на лінію 102.





Подобається це: Подобається Завантаження…