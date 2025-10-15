У серпні 2025 року середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб в області становила 19837 грн, що на 0,9% менше, ніж у попередньому місяці, та становило 76,6% відповідного показника по Україні (25911 грн).

Про це повідомляє Головне управління статистики в області.

Найвищий рівень заробітної плати зафіксовано серед працівників, зайнятих у сфері фінансової та страхової діяльності – 34186 грн. Це у 1,7 раза більше за середній показник по області та майже у 4,3 раза перевищує рівень мінімальної заробітної плати (8000 грн).

Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку, де заробітна плата не перевищувала 51,6% середнього показника по області і становила 10238 грн.

Станом на 1 вересня 2025 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах області становила 21,4 млн.грн.

Найбільший обсяг боргів зафіксовано у будівництві, де заборгованість склала 16,2 млн.грн, що становить 75,7% від загальної суми.

