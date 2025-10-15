У Західноукраїнському національному університеті відбулася онлайн-зустріч із міжнародними партнерами «День подяки Erasmus+», організована в межах щорічної ініціативи ErasmusDays2025.

Захід став чудовою нагодою висловити вдячність університетам-партнерам програми Erasmus+ за плідну співпрацю, обмін досвідом і підтримку академічної мобільності студентів та працівників.

Під час зустрічі учасники поділилися історіями успіху, результатами реалізованих проєктів та ідеями для майбутніх спільних ініціатив.

Особливим моментом зустрічі став приємний сюрприз – відеоподяка від студентів ЗУНУ, які брали участь у програмі Erasmus+. У коротких, але щирих відеозверненнях вони поділилися своїми враженнями від навчання за кордоном, розповіли про отриманий досвід та висловили щиру вдячність університетам-партнерам за можливість навчатися, подорожувати і розвиватися в європейському освітньому просторі.

Представники партнерських університетів були зворушені такою ініціативою та щиро подякували за теплі слова й співпрацю.

Захід пройшов у теплій і натхненній атмосфері вдячності, дружби та взаєморозуміння – саме так, як і личить справжній спільноті Erasmus+.

Захід відбувся у відеоконференцзалі ЗУНУ, ауд. 11103, обладнаній за кошти проекту ЄС Еразмус+ у межах міжнародного проєкту «WORK4CE: Cross-domain competencies for healthy and safe work in the 21st century».

Подобається це: Подобається Завантаження…