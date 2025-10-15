Оновлення автопарку громадського транспорту підтримав виконавчий комітет Тернопільської міської ради. Комунальне підприємство «Міськавтотранс» закупить ще п’яти автобусів, що були у користуванні. Загальна вартість техніки становитиме не більше 10 мільйонів гривень.

Згідно з технічними характеристиками, це мають бути сертифіковані низькопідлогові автобуси великого класу, які працюють на дизельному паливі. Пасажиромісткість кожного – не менше 50 осіб, з яких щонайменше має бути 20 сидячих місць.

Автобуси повинні бути оснащені дизельним двигуном екологічного класу не нижче EURO-5, кондиціонером та місцем для крісла колісного. Рік випуску транспорту – не раніше 2010 року. Закупівля відбуватиметься відповідно до чинного законодавства.

Фото ілюстративне.

Подобається це: Подобається Завантаження…