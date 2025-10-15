Яра (Ірина) Березій. Волонтерка, справжня патріотка, учасниця бойових дій. З перших днів Революції Гідності Яра була на Майдані. Спочатку у Будинку профспілок готувала їжу майданцям. А коли почався штурм, подавала «коктейлі Молотова». Її три дні утримували беркутівці, та, незважаючи на погрози, Яра знову повернулась на Майдан.

Після цього, ще до повномасштабного вторгнення, Яра активно займалася волонтерством, часто їздила на схід. Разом з батальйоном «Айдар» робила все для нашої перемоги. Горіла Україною й під час великої війни. Була на фронті, має нагороди та відзнаки.

За покликом свого великого серця Яра підтримувала наших воїнів у госпіталях. На жаль, свого серця Яра не вберегла. Ще влітку вона мріяла поїхати на море. Та важка підступна хвороба підточувала сили. Сьогодні вночі душа Яри відлетіла у небо. Те небо, за яке так боролася Яра, щоб воно було мирним.

Друзі, побратими, знайомі висловлюють щирий жаль та співчуття цієї великої для України втрати.

«Сьогодні вночі після важкої хвороби відійшла до небесного війська Яра Березій. Волонтерка, Ветеранка, Патріотка, Українка, Людина», – написала Наталія Арестова.

«Волонтерська родина стає меншою… йдуть ті, хто не жалів себе…

Яра Березій, дякую за дружбу… за підтримку», – Наталка Вовк.

«Квіточка наша. Я дякую Богу, що була знайома з такою людиною як Яра Березій. Україна втратила кращу з кращих. Пройшла Майдан, була вірною посестрою Айдарівцям і не тільки. Тепер в Небесному Війську буде молити Бога за нас», – Галина Миколаївнаразом з Русланом Дубіцким.

«Страшенно жаль. Багато років знала Яру Березій як патріотичну людину, відважного волонтера і просто добру жінку. Так, її вбила хвороба, але і війна», – Natasya Nagorna.

“У волонтерсько-ветеранській родині велика втрата. Щиро співчуваємо мамі Анастасія Діденко і всім рідним. Наша посестра Яра Березій боролася мужньо. Спочивай у мирі, без тривог, хвороб і війни. Царство тобі небесне, Ірен”, – Наталя Гамера.

Редакція видання «Наш ДЕНЬ» приносить щирі співчуття мамі Яри, відомій журналістці з Лановеччини Анастасії Діденко з приводу гіркої втрати, усім, хто знав, любив і шанував Яру.

