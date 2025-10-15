Німеччина стала провідною країною призначення для українців після лютого 2022 року. І, як показують останні звіти, кількість біженців протягом останніх тижнів значно зросла.

Зокрема, це пов’язують зі скасуванням заборони на виїзд для українських чоловіків віком від 18 до 22 років. Про це пише Welt.

Чому біженців у Німеччині побільшало?

За словами речниці Федерального міністерства внутрішніх справ, кількість шукачів притулку в Німеччині різко зросла, збільшившись з приблизно 100 на тиждень до близько 1 000. При цьому вона зазначила, що залишається незрозумілим, чи є ця тенденція “тимчасовим явищем”.

Також повідомлення підтверджують, що загальна кількість громадян України в Німеччині збільшилася протягом літніх місяців.

«На відміну від шукачів притулку, особи, які шукають захисту з України, отримують дозвіл на проживання відповідно до статті 24 Закону про проживання, що дає їм право на негайний доступ до ринку праці та соцвиплат», – йдеться у повідомленні.

Крім того, Міністерство внутрішніх справ Німеччини заявило про значне збільшення розподілу українців через реєстраційну систему “Free”:

у травні було зареєстровано 7 961 особу,

у серпні – 11 277,

у вересні – 18 755.

Згідно з даними ODP, наразі в Німеччині отримали тимчасовий прихисток приблизно 1 233 280 українських біженців.

